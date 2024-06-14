Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari İl Şube Müdürlüğü'ne Çukurca ilçesine bağlı Çayırlı köyü kırsalında anneleri yanında olmayan 2 yavru yaban keçisi olduğu ihbarı yapıldı. Alınan ihbar doğrultusunda DKMP Hakkari İl Şube Müdürlüğü personeli alana gitti. DKMP ekipleri, uzun süre bölgede arama yapıp sahada beklendikten sonra annelerine ulaşılamayınca 2 yavru yaban keçilerinin bakım ve besleme için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkezde yaban keçisi yavrularına sütanne olarak başka süt keçisi temin edilmiş ve tedavi süreci başlatılmıştır. Yavruların tedavi süreçleri devam ediyor.

Merkezlerini Van Gölü havzasındaki yaban hayvanlarının sorunları ilgilendiğini ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Son olarak ta Hakkari'de annesinden ayrılan 2 yavru dağ keçisi DKMP Hakkari İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezimize getirildi. Yavru keçiler Hakkari'de veteriner hekim tarafından ilk bakımları yapıldıktan sonra merkezimize getirildi.

Merkezimizde de yavrularımızı biberonla değil de sütanneye alıştırıyoruz. Geçen senelerde de annesi ölen, yetim kalan yavru dağ keçilerini süt annelerle besleyip tekrar doğaya kazandırdık. Bunlarda diğer yavrular gibi çok küçükken annelerinden ayrıldı. Gerekli bakım, tedavi ve rehabilitasyonunu yapıp doğaya hazırlayıp DKMP 14. Bölge Müdürlüğü personeline teslim edeceğiz.

Van Gölü havzası yaban hayatı yönünden çok zengin. Bunların içerisinde de yaban dağ keçileri büyük ağırlık tutmakta. Dağ keçileri Van Gölü havzasındaki popülasyonu yüksek olduğundan dolayı merkezimizde zaman zaman hasta, yaralı ve öksüz olanları misafir ediyoruz. Bunların bakım ve rehabilitasyonlarını tamamlayıp doğal ortamlarına kavuşturuyoruz” dedi.