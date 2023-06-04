Yaşar Güler, 1954'de Bayburt'ta doğdu. 1974'te Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

1984'e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986'da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Orgeneral Yaşar Güler, 2001'de Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10'ncu Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2005'te Tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti.

Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla, MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığına atandı