Van'da Yaşayan Afgan Kadın Taliban'ın Zulmünü Anlattı

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Savaştan ve ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkelerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen mültecilerin sayısı giderek artıyor. Taliban’ın zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan Afgan mülteciler, zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle kadınlar için yaşam mücadelesi, küçük yaşta başlıyor. Çaresizlik içinde ayakta durmaya çalışan kadınlar, Afganistan’da her türlü baskı ve tehdide maruz kalıyor. Kadınlar, savaşın yanı sıra baskıcı eril zihniyetle başa çıkmak zorunda da kalıyor. Küçük yaşta kendilerinden yaşça çok büyük erkeklerle evlendirilen kız çocukları, hep bir yaşam mücadelesi veriyor. Ayrıca Taliban askerleri tarafından ailelerinden alınan kız çocukları her türlü zulme uğruyor. Dünyaya gözlerini açar açmaz baskı ve şiddetle karşılaşan kadınlardan biri de Abide Özbek. Abide Özbek, 19 yaşındayken ailesinin zoruyla 50 yaşında bir erkekle evlendirilmiş bir kadın. 7. çocuğuna hamile olan Özbek, yaşam hikâyesini ve Afganistan’da yaşayan kadınların gördüğü sıkıntıları Wan Haber’e anlattı.

’50 yaşında bir erkekle’

Özbek, “34 yaşındayım, eşim ise 65 yaşında. Eşimin ilk karısından çocuğu yok. Beni ailemden istedi. 19 yaşında zorla evlendirildim. Afganistan’da kız çocukları erken yaşta evlendirilir çünkü Taliban askerleri çocukları zorla ailelerinden alıp kendilerine eş yapıyorlar. Benim 6 çocuğum var ve hamileyim. Eşim çalışmıyor. Komşularımız bize yardım ediyor” diye konuştu.

‘Afganistan savaştır’

Afganistan’dan nasıl kaçtıklarını da anlatan Özbek Taliban askerlerinin Müslümanlık adı altında insan öldürdüklerini dile getirdi. Özbek, “Afganistan savaştır. Biz savaştan geliyoruz. Önce İran’a kaçtık, oradan Türkiye’ye geldik. Afganistan fakir bir ülke zengin değil. Taliban askerleri, Müslüman diyorlar ama Taliban askerleri Müslümanlığı kullanıyor. Taliban askerleri, Müslümanlığın namını kötülüyorlar. Müslümanlar nasıl insan öldürür? Başka memleketlerden gelip isimlerini Taliban askerleri koyuyorlar” dedi.

‘Bu büyük bir zulüm’

Özbek, Taliban askerlerinin Afganistan’da kadınlara kötü davrandığını da açıklayarak, “Kadınların boynunu kesiyorlar. Özellikle kadınlara zulmediyorlar. Küçük küçük kız çocukları anne babasının koynundan koparıp Taliban askerleri kendilerine eş yapıyorlar. Kadınların Afganistan’da hakları yok. Genç, evli dinlemeden kadınları alıyorlar. Kız çocukları aileleri tarafından büyük adamlarla evlendiriliyor. Afganistan’da kadınlar, eşleri olmadan bir yere gidemez. Fotoğraf çekip paylaşamaz. Küçük yaştan itibaren kız çocukları örtünmeye başlar. Kadınlar zorla evlendirilir. Bu büyük bir zulüm ” ifadelerini kullandı.