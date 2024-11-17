Türkiye, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir döneme giriyor...

Ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheliye yönelik başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları sürürken hükümet, bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

HAPİS CEZASI GELİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, yasa dışı bahis oynayana da hapis cezası geliyor.

Yeni düzenleme için AK Parti tarafından düğmeye basıldı.

10'UNCU YARGI PAKETİNDE YER ALACAK

Habere göre, hazırlıkları devam eden 10'uncu yargı paketinde bu konuda bir madde olacak.

MEVCUT HALİYLE PARA CEZASI KESİLİYOR

Mevcutta, 5 ila 20 bin lira para cezası uygulanan yasa dışı bahis oynamak, hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK

10'uncu yargı paketinin en önemli hedeflerinden biri, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak olacak.

Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak.

YARGI PAKETİYLE BİRLİKTE MAGANLARA DA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Düzenlemeye ile trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dahil edilecek.

Trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak.

Bu cezaların alt ve üst sınırı artırılacak.

"CEZAEVİNDE KALMASI CAYDIRICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlar bakımında önemli düzenlemeler yapmak gerek. Ruhsatsız silah kullanımı, kalabalık ortamlarda silah atılması ve trafik suçlarının cezaları artırılmalı. Özellikle iki yılın altındaki suçlarda suçluların denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli süre cezaevinde kalması caydırıcılık açısından önemli olacaktır" diye konuşmuştu.