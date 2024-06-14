Kargo şubeleri Salı günü çalışacak mı? Kargo şirketlerinin Arefe günü çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. 15 Haziran tarihinde kargo hizmetlerinin devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Yarın Kargolar Açık mı?

Yarın kargo şubelerinin açık olup olmadığı ve Arefe günü kargo dağıtımının devam edip etmeyeceği konusu, hâlâ merak edilen ve araştırılan bir konu olarak önemini koruyor. İnsanlar, kargo işlemleri için bugün kargo şubelerinin açık olup olmadığını ve Arefe günü kargo dağıtımının devam edip etmeyeceğini sorgulatıyor. Peki, yarın kargolar açık mı? Yarın kargolar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Arefe günü kargolar açık mı? İşte ayrıntılar...

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

15 Haziran Cumartesi günü, Arefe günü nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olacak. Bu özel günde, kargo şirketleri sabah saatlerinde hizmet verecekler, yani yarım gün çalışacaklar. Ancak, öğleden sonra kargo hizmeti sunulmayacak. Dolayısıyla, kargo gönderimi veya teslimat işlemleri yapmak isteyenler, işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamalılar. Aksi takdirde, öğleden sonra hizmet verilmediği için işlemlerini gerçekleştiremeyecekler.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı kapsamında kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresince hizmet vermeyecek. Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok kargo şirketinin bayram tatili süresince kapalı olması bekleniyor.

Son Dakika! Kargoların Çalışma Saatleri Değişiyor!

Vatandaşlar, kargo işlemlerini hızlıca halletmek için yarın sabah erken saatlerde kargo şubelerine gitmeli. Kargo gönderimi veya teslimat işlemlerini son güne bırakmak istemeyenler için bu bilgi oldukça önemli. Bayram boyunca kargo hizmetlerinden mahrum kalmamak için planlarınızı şimdiden yapın!