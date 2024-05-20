Kanal D'nin popüler dizisi "Yargı"nın final yapacağına dair söylentiler dolaşıyor. Dizinin neden final yapacağı ve final bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken "Yargı" dizisinin sona erme tarihi hakkında tüm detayları sizler için derledik.

Yargı Dizisi Bitiyor Mu?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı "Yargı" dizisi, mayıs ayında ekranlara veda edecek. İzleyiciler, dizinin neden final yapacağı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıyor.

Neden Final Yapıyor?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezondur yayınlanan "Yargı" dizisi, planlandığı gibi ilerlerse mayıs ayının son haftasında 95. bölümü ile final yapacak. Dizi, hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük ilgi gördü ve Ay Yapım'ın prestij projeleri arasında yer aldı. Dizi, iki haftalık bir yayın arasının ardından 14 Nisan'da "İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?" önsözüyle yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Final Bölümü Ne Zaman?

Eğer bir değişiklik olmazsa "Yargı" dizisi, mayısın son haftasında 95. bölümüyle final yapacak. Bu haber, dizinin hayranları arasında büyük bir yankı uyandırdı. "Yargı"nın final bölümü ve neden bittiği konusundaki detaylar izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Özetle

"Yargı" dizisi, mayıs ayında final yaparak ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin neden bittiği ve final bölümünün ne zaman yayınlanacağı gibi soruların yanıtları, izleyiciler için büyük bir merak konusu. "Yargı" dizisinin bitişi hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.