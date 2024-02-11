Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkan merkeze gelenler, güneşli havada kayak ile snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Vali Hayrettin Çiçek de ailesiyle kayak yaparak, hafta sonunu değerlendirdi.

Çiçek, AA muhabirine, bugün en yoğun günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık bin kişinin bugün Yalnızçam'a geldiğini belirten Çiçek, "Daha önce de söylemiştim, kar ve doğa güzelliği itibariyle bu manzarayı başka yerde göremezsiniz. Mütevazi bir kayak merkezimiz mevcut, burayı geliştirmek istiyoruz. Bizler yatırım yaptıkça daha iyi hale gelecek, bizler de bunun gayreti içindeyiz." dedi.

Kayak merkezine gelen Sinan Aktaş da, merkezde kar kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, tüm kayakseverleri davet etti.