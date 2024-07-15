Ekranların yeni gözdesi Yalan dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, heyecanla beklenen yeni bölüm ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte detaylar!

Yalan dizisi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve Pazartesi akşamları ekranlara kilitlemeyi başardı. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizi, Melike’nin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini bir yalanlar ağı içinde bulmasını konu alıyor. En son 10 Haziran 2024 tarihinde üçüncü bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizi, yeni bölümü için heyecanla bekleniyor.

Yeni Bölüm İçin Geri Sayım Başladı!

Bayram tatili nedeniyle birçok dizi yeni bölümlerine ara verdi ve Yalan dizisi de bunlardan biri oldu. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, izleyicilerini bir süre daha bekletecek.