Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Süre daralınca Van’da da özellikle milletvekili adayları ziyaretlerini sıklaştırdı.

WanHaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 mayıs günü yapılacak. Vatandaşlar saat 08.00’de başlayacak olan oy verme işlemleri için sandık başına gidecek.

Seçimler öncesi, siyasi parti temsilcilerinin vatandaşları ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Van’da da milletvekili adayları başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezerek vatandaşların desteklerini istiyor.

Yeniden Refah Partisi 1. sıra milletvekili adayı Kamil Yavuzer çeşitli ziyaretler gerçekleştirirken, 2. sıra adayı Yakup Demir de ziyaret temposunu arttırdı.

Yeniden Refah Partisi 2. sıra milletvekili adayı Yakup Demir, il merkezinin yanı sıra ilçe ziyaretleri de yaparak vatandaşlar ile görüşüyor.

Van için yapacakları çalışma ve projelerden söz eden Demir, seçimlerde vatandaşların da desteğine talip oldu. Demir; “Amacımız, halkımız için en iyi hizmetleri gerçekleştirebilmektir. Bu niyetle yola çıkmış bulunmaktayız. Halkımızın desteği ile önemli çalışmaları hayata geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

YAKUP DEMİR KİMDİR?

Yeniden Refah Partisi 2. sıra milletvekili adayı Yakup Demir 01 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, erken yaşlarda iş hayatına atıldı. İş insanı Demir, uzun zamandır kendi aile şirketleri olan ÇD Demir Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini yürütüyor. İki yıldan fazladır Yeniden Refah Partisi'nin teşkilatlarında aktif görevler yürüten Demir, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ömer Bildik