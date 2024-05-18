Peki, XXXtentacion'un öldürülmesi bekleniyor muydu?

ABD'nin yanı sıra İngiltere'yi de etkisi altına alan rap müziği, son birkaç yıldır birçok dinleyici tarafından büyük ilgi görmektedir. Rap müziği sadece Eminem ile özdeşleştirmek doğru bir algı değildir. Tupac Shakur'dan Dr. Dre'ye, Drake'den Kanye West'e birçok isim, rap kategorisinde dünya çapında başarı elde etmiştir. Son zamanlarda dijital müzik platformlarında rap şarkılarının yükselişiyle birlikte birçok genç rapçi de şans bulmuştur. XXXtentacion da bu genç rapçilerden biriydi.

XXXtentacion, "17" adını verdiği ve kısa şarkılardan oluşan ilk albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle "Revenge" şarkısıyla tanınmıştır. Ancak gerçek çıkışını üç ay önce "?" adlı albümüyle yapmıştır. Bu albüm, ABD'de bir numara, İngiltere'de üç numara olmuş ve diğer birçok ülkede de başarı elde etmiştir.

Bu albümün en popüler şarkısı olan "Sad" ise İtalya'dan Fransa'ya, Almanya'dan İngiltere'ye, Hollanda'dan Belçika'ya birçok ülkede listelere girmiştir. XXXtentacion, başarıya ulaşmasının ardından daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Ancak bu dönemde kendisiyle ilgili haberler, bağımlılıkları, sorunları, homofobik ve şiddet destekleyici tavırları gibi konular gündeme gelmiştir. Bazıları onu "kötü insan, iyi müzisyen" olarak nitelendirmiştir. Ayrıca müziği de rap olarak değerlendirilse de bazıları için yeterince rap yapmadığı görüşü hakimdir.

Popülerliği ve başarısı zirvedeyken, XXXtentacion maalesef 20 yaşında hayatını kaybetmiştir. Bu durum, geçmişte tartışmalara yol açan "gangsta rap" ve başka rapçilerin cinayetleri gibi konuları da hatırlatmıştır. Ancak daha önemlisi, bir müzisyenin popülerlik döneminde -ne kadar sorunlu olursa olsun- kimleri rahatsız ettiği ve geride neler bıraktığıdır.

XXXtentacion'ı sadece bir "ergen" olarak küçümsemek yerine onun hikayesine derinlemesine bakmak, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle "Bu dünyaya böyle bir genç de geldi" şeklinde değerlendirmek daha doğrudur. Hangi insan 20 yaşında bu kadar etkileyici bir iz bırakabilir?