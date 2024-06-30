Kitap, Werner Heisenberg’in belirsizlik ilkesine gönderme yaparak, kim olduğumuzun sürekli değiştiğini ve kim olacağımızın sorusuyla karıştığını vurgular. Kim olmak istediğimizi düşündüğümüzde ise bu soru peşimizi bırakmaz. Gerçekte, kim olduğumuzu öğrenme süreci içinde bile kimliğimiz yeniden şekillenir. Nerede olduğumuzu öğrenmeye çalışırken nereye gittiğimizin bilgisi elimizden kaçar. Eğer nereye gittiğimizi bilme gayretine kendimizi kaptırırsak, nerede olduğumuzu unutma tehlikesiyle karşılaşırız.

Kitap, yalnızlık, insanın iç dünyası ve hayatın karmaşıklığı gibi konuları da işler. İsmet Özel’in sade ve derin anlatımıyla, okuyucuya düşündürücü bir deneyim sunar. Ayrıca, kitapta yer alan bazı alıntılar da oldukça etkileyicidir:

“Bir muamma olarak doğdum ve bir bilmece olarak öleceğim.”

“Yalnızlar Allah’ın kendilerine, kendilerini unutturduğu insanlardır.”

“Her şeyin karmakarışık olduğu bir çağ. Anlarız; ama anlaşamayız.”

İsmet Özel, sanat, edebiyat ve şiirle uğraşan bir sanatçıdır ve bu kitap da onun çarpıcı fikirlerini yansıtmaktadır. Kitabı okurken, kendi içsel yolculuğunuzda derin düşüncelere dalabilirsiniz. Ne dersiniz?