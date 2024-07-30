3 yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl yeni yönetimini belirleyen Vangölü Gazeteciler Cemiyeti 11. kez genel kurulunu yaptı. Kırmızı listede Wanhaber.com haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Tunçdemir ve Turkuaz listede Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Orhan Aşan yarıştı.

109 üyesi olan cemiyette 95 oy kullanıldı. Orhan Aşan 58 oy alırken, seçime çok kısa bir süre kala adaylığını açıklayan Uğur Tunçdemir ise 35 oy aldı. 2 oyun geçersiz olduğu seçimde 13 kişi ise oy kullanmadı.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan kırmızı liste başkan adayı Uğur Tunçdemir, kazananın kentteki gazeteciler olduğunu söyledi.

İşte Uğur Tunçdemir'in seçim sonrası yaptığı teşekkür paylaşımı:

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu büyük bir katılım ve olgunlukla tamamladı. Seçime 1 hafta kala büyük bir cesaret sergileyerek yanımda duran, benimle beraber yol yürüyen arkadaşlarıma özgüvenlerinden ve azimlerinden dolayı teşekkür ederim. Cemiyet seçimini kazanan ve nezaketi asla elden bırakmayan kıymetli meslektaşım Orhan Aşan'ı ve değerli yönetim kurulu üyelerini tebrik ederim. İlk gün de demiştim, şimdi de diyorum. "Gazetecilik bizim KIRMIZI çizgimizdir. Bu seçimin kazananı gazeteciler olmuştur. Bu seçimin kaybedeni olmamıştır." Bizler meslektaşlarımızın hakkını ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğiz. Genel Kurula katılım sağlayarak oyunu kullanan bütün meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bugüne kadar cemiyet başkanlığı görevini yürüten ve bayrağı devredecek olan kıymetli meslektaşımız Fatih Sevinç'e ve yönetimine de ayrıca teşekkür ederim. Birliğimiz ve beraberliğimiz tüm kente örnek olsun. Saygılarımla...