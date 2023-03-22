Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, emekliler için yeni bir düzenlemenin müjdesi verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Ankara’da Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti.

Bakan Bilgin, burada TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ile Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiye için kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

"Emekli aylığının yetersiz kaldığını birlikte gördük"

Toplantının ardından 2023 emekli bayram ikramiyesine yönelik bir açıklama yapan Bakan Bilgin, emekliler için zam hazırlığı yaptıklarını açıkladı.

Bilgin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

5 bin 500 lira en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat bir nefes aldıracak, emeklilere hiç olmazsa yıkıcı, tahrip edici enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde ben zaten çalıştım.

Ensonhaber