Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında yarın birçok mahallede enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle merkez ilçeler İpekyolu ve Tuşba ile birlikte Gürpınar, Gevaş, Erciş, Muradiye, Saray ve Özalp ilçelerindeki bir çok mahallede enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre; enerji kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00 - 17.00 saatleri arasında; Karşıyaka, Kevenli, Seyit Fehim Arvasi, Bahçıvan, Akköprü, Karşıyaka, Serhat, Bostaniçi, Esenler, Vali Mithatbey, Şerefiye, Yeni Mahalle, Yalımerez, Cumhuriyet, Aşağıçitli, Karakoç, Aşağıgölalan, Kaymaklı, Ağzıkara, Gendelova Akbulak, Gölyazı, Akçaçay, Gövelek, Aktaş, Ilıkaynak, Anzaf, Irgarlı, Arıtoprak, Karagündüz, Baklatepe, Kelle, Beykuşağı, Kozluca, Çalımlı, Ortanca, Çobanoğlu, Otlakbaşı, Çomaklı, Sarımehmet, Dağören, Sürüyolu, Değirmenarkı, Yalınağaç, Dereüstü, Yalnızağaç, Dibekli, Yatıksırt, Doğangün, Y.Gölalan, Erçek, Yukarı Güneyce, Erişen ve Esenkoç mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-13.00 saatleri arasında Beyüzümü ve Kelle Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Yolaşan Mahallesi ve Dikbıyık Baldere mezrasında planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Hişet ve Karşıyaka Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağı Işıklı, Örene, Yeşilova, Kırkdeğirmen mahalleleri ile Ziyaret Köyü Abdal mezrasında planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Beşparmak, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Topuzarpa, Uluşar, Akbulak, Akçaçay, Çakmak, Dağören, Doğangün, Erişen, Esenkoç, Kelle, Kuşçu, Otlakbaşı, Sarımemet ve Sürüyolu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kaşıkara ve Sarıköy Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-13.00 saatleri arasında; Aksorguç, Altınboğa, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağımollahasan, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Boğazkesen, Boyaldı, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Cumhuriyet, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Emek, Eskı Emek, Gözdeğmez, Günyüzlü, Hacıali, Hacıkışlak, İstasyon, Kalecik, Kargalı, Kaşıkara, Kırkçalı, Mahmudiye, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Sarıköy, Savatlı, Şemsettin, Seydibey, Sugeçer, Tepedam, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı ve Yukarıyorganlı Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY;

09.00-13.00 saatleri arasında; Atatürk, Bakışık, Baltepe, Beyarslan, Çakmakköy, Çartak, Çaybağı, Değirmigöl, Dolutaş, Feritmelen, Kapıköy, Karahisar, Kargalı, Kazımpaşa, Kazlıgöl, Keçikayası, Kekikdüzü, Kepir, Koçbaşı, Kurucan ve Mahmudiye Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.