Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 9.223 paket sigara, 188 litre akaryakıt, 65.066 adet tarımsal ilaç, 40 litre etil alkol, 7.923 adet cinsel içerikli ürün, 3,2 kilogram çay ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 1 adet silah parçası, 18 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. TCK - 241 Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1.258 adet evrak, 14 adet çek, 2.080 adet senet, 676 adet fatura ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olay kapsamında 28 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.