Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında bugün bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle Bahçesaray, Gürpınar ve Saray ilçelerinde enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler ise şunlar;

Bahçesaray;

10.00-16.00 saatleri arasında; Çatbayır ve İslam mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akdoğu, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Dağseven, Dikbıyık, Dolaylı, Geçerli, Geziyurt, Kalkanlı, Kapçık, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Kuşdağı, Oğuldamı, Örmeli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Sıcaksu, Taşlıyazı, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Üçdoğan, Yalınca ve Yoldüştü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Saray;

09.00-17.00 saatleri arasında; Turanköy mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.