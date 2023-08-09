Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gönüllü kan bağışında bulunan çalışanlar arasında madalya almaya hak kazananlar da oldu. VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, kan vermenin önemine değinerek, “Kızılay’ın düzenli kan bağışçısıyız.

Çalışanlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, tanımadığı yaşamlar için gönüllü bağışçı olmalarını çok anlamlı buluyorum. Uzun yıllardır düzenli bağışta bulunduğumuz için artık birçok çalışanımız Kızılay’ın madalyalı bağışçıları arasında yer alıyor.

Toplumsal dayanışmanın artması ve kendi sağlığımızı korumamız açısından tüm halkımızı kan bağışçısı olmaya davet ediyorum. Bizlere bu fırsatı sunan Kızılay yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim” dedi.