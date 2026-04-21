Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyü Örencik mezrasında ikamet eden ve yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Merkezinde yaşamını yitiren Musa Dayan'ın (18) cenazesi, memleketine getirildi. Cenaze nakli sırasında sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle Şemdinli–Derecik kara yolunun ulaşıma kapandı. Yolun tamamen kapalı olması üzerine aile üyeleri ve yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen bir iş makinesi, ulaşıma kapanan noktada devreye girdi. Musa Dayan'ın tabutu ve beraberindeki yakınları, iş makinesinin yardımıyla su birikintisinden karşıya geçirildi. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği geçişin ardından cenaze, nakil aracına alınarak mezraya götürüldü.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Örencik mezrasında dualar eşliğinde toprağa verildi.