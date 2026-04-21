Son zamanlarda emlak sitelerinde satışa sunulan konutların, çeşitli gerekçelerle gerçek değerinin altında gösterildiği ve satış sürecinde fiyatların değiştiği yönündeki uygulamalar vatandaşların tepkisini çekiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, uygulamanın yasal olmadığını belirtti.

“BU DURUMUN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ”

İlanlarda gerçek satış bedellerinin yazılması gerektiğini ifade eden Özdek, “Son zamanlarda Türkiye genelinde ve ilimizde, emlak satış ve tanıtım sitelerinde bazı emlakçı esnaflarımızın fiyatları gerçeği yansıtmadığı görülüyor. İlanlarda gösterilen fiyatlarla, tapu işlemleri sırasında ortaya çıkan gerçek rakamlar arasında farklılıklar oluşuyor, bu durumun doğru olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bu platformlar Ticaret Bakanlığı tarafından da denetim altında ve ilerleyen süreçte cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına, vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için ilanlarda gerçek satış fiyatlarının belirtilmesi gerekiyor. Bu konudaki yanılgının ortadan kaldırılması kesinlikle çok önemli.” dedi.

“SATIŞ SÜRECİNDE ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Özdek, konuya dair yaptığı değerlendirmelerde son olarak şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızdan Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de bu yönde şikayetler geliyor. Bu şikayetleri değerlendirdiğimizde, vatandaşlarımızın haklı olduğu açıkça görülüyor. Bu nedenle, ortaya çıkan sorunların giderilmesi için satışa sunulan taşınmazların fiyatlarının mutlaka gerçek değerleriyle ilan edilmesi gerekiyor. Şu an ilanlardaki fiyatlarla tapu dairesinde gerçekleşen satış bedelleri çoğu zaman birbiriyle örtüşmüyor. Bu durumun düzeltilmesi, hem satış sürecinde şeffaflığın sağlanması hem de vatandaşın doğru bilgilendirilmesi açısından önemli. Sonuç olarak, ilan sitelerinde yer alan fiyatların gerçeği yansıtması ve satış sürecinin de buna uygun şekilde ilerlemesi gerektiği kanaatindeyim.”