Van iş dünyasının en önemli temsil kurumlarından Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) seçim süreci hareketleniyor. Yeni yönetim kurulu seçimleri öncesinde adaylık açıklamaları peş peşe gelirken, daha önce de uzun yıllar başkanlık görevini yürüten iş insanı Zahir Kandaşoğlu yeniden aday olduğunu duyurdu.

Daha önce İrem Bayram’ın adaylığını açıklamasının ardından Kandaşoğlu da adaylığını duyurarak sürece dahil oldu.

“HER KESİMİN SESİNE KULAK VERDİK”

Kandaşoğlu yaptığı açıklamada, aylardır sahada olduklarını ve geniş kapsamlı bir istişare süreci yürüttüklerini belirterek, “Biz, Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için aylardır sahadayız. Kapsamlı bir istişare süreci yürüttük. Bu süreçte yalnızca odaya kayıtlı üyelerimizle değil; kayıtlı olmayan tüm tüccar ve esnaflarımızla da bir araya geldik. Her kesimin sesine kulak verdik. Görüşlerini, taleplerini ve beklentilerini dinledik.” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ”

Kandaşoğlu açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti:

“Ortaya çıkan tablo son derece açıktır: Van iş dünyasının büyük çoğunluğu, güçlü bir irade ve net bir kararlılıkla yeniden aday olmamızı istemektedir. Bu artık bir temenni değil; açık, güçlü ve kararlı bir çağrıdır. Biz de bu irade karşısında susamayız, geri duramayız. Bu sesin gereğini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Şimdi yeniden yola çıkıyoruz. Amacımız nettir: Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı hak ettiği güçlü, etkin ve saygın konumuna yeniden taşımak. Bu bir adaylık değil, bu bir sorumluluk alma meselesidir. Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle…”