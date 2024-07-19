VASKİ tarafından yapılan açıklamada; “İlkbahar ve yaz aylarında artan bağırsak enfeksiyonları vb. durumlarda genelde içme suyunda sıkıntı varmış gibi kamuoyuna eksik veya yanlış bilgilendirmeler yapılarak kurumumuz zan altında bırakılmaya çalışılmaktadır” denilerek, şebeke sularında düzenli analizlerin yapıldığı aktarıldı.

VASKİ açıklamasında; “İlgili birimlerimizce tüketime sunulacak içme ve kullanma suyu, 7/24 otomatik klorlama sistemleri ile gerekli dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Bu sebeple kurumumuz; halkımızın tüketimine sunduğu içme ve kullanma suyunun sağlıklı, güvenli ve temiz olması için gerekli iş ve işlemlere azami derecede dikkat etmektedir. Analiz sonuçları dikkate alındığında halkımızın tüketimine sunulan içme kullanma suyunun sağlık açısından hiçbir sorun teşkil etmediğini, içme suyu ile alakalı salgın hastalıkların doğruyu yansıtmadığını, kurumumuzun özellikle insani tüketim amaçlı sular ile alakalı hassasiyeti en üst düzeyde tuttuğunu, bunu da başta Van İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere diğer kurumlarla istişareli yürüttüğünü halkımızın bilgisine sunuyoruz” denildi.

Açıklamada; “Halkımızın tüketimine sunulan içme ve kullanma sularının sağlıklı, temiz ve güvenli olması kurumumuzun sorumluluğundayken, bunun kalitesinin izlenmesi ve denetimi ise Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu anlamda; şehrimizin nerdeyse tamamının içme ve kullanma suyu ihtiyacı tek bir kaynaktan sağlanmakta olup (Gürpınar Bejingir Kaynağından gelip Edremit Şabaniye 1 Nolu Su Deposunda) herhangi bir arıtma prosesine gerek duyulmadan otomatik klorlama sistemleri ile sadece dezenfekte (klorlama) edilerek tüketime sunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sulardan düzenli numunelerin alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Tüketime sunulan su Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak belirli izlem noktalarından numuneleri alınmakta, Halk Sağlığı Laboratuvarında analizleri yapılmakta ve masrafları ise kurumumuza her ay düzenli olarak faturalandırılmaktadır. Bu şekilde numuneleri alınan suların Analiz Raporlarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Parametreleri mevzuat limitlerine uygun çıkmaktadır. Parametrelerin uygunsuz çıkması durumunda ise kurumumuza iletilmekte ve akabinde ilgili birimlerimizce gerekli müdahaleler ivedi olarak yerinde yapılmaktadır.”