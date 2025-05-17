Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), tasarruf tedbirleri kapsamında İpekyolu Caddesi’nde bulunan mevcut binasını boşaltarak Van Büyükşehir Belediyesi (Van BŞB) hizmet binasına taşındı ve bundan böyle hizmetlerine bu binada devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde taşınma hazırlıklarına başlayan VASKİ, yüksek kira maliyetleri nedeniyle bu kararı almıştı. Belediyenin ilgili birimlerinden edinilen bilgilere göre, taşınma işlemleri tamamlandı ve VASKİ, 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla hizmetlerini Van Büyükşehir Belediyesi ana binasında sürdürecek.

Taşınma kararında, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın tasarruf tedbirleri kapsamında yaptığı değerlendirmelerin etkili olduğu belirtildi.