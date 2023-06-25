WanHaber / Ramazan Çetin

Vanspor Futbol Kulübü, Aras Geoteknik firmasıyla sponsorluk anlaşması yaptıklarını duyurdu.

2023-2024 futbol sezonu için Nike markası ile forma anlaşması yapan Vanspor Futbol Kulübü, forma tanıtımını yaptı. Formanın kol reklamları için Aras Geoteknik Mühendisliği A.Ş. firmasıyla anlaşan Vanspor Futbol Kulübü, bir teşekkür mesajı yayınladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada "Yeni sezon formalarımızın kol reklam sponsorluğu Vanlı hemşehrilerimizden iş insanı Sayın Mehmet Kızıloğlu’nun sahibi olduğu “ARAS GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş” tarafından üstlenilmiştir. Sezon boyu şanlı formamıza reklam verip sponsorluğunu üstlenen, maddi ve manevi katkı sunan Sayın Mehmet Kızıloğlu’na yönetim kurulumuz ve camiamız adına teşekkür eder, anlaşmamızın hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.