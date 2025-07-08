Trendyol 1. Lig’de başarılı bir sezon geçirmek isteyen temsilcimiz Van Spor FK, bu süreçte tam hazırlık yapıp eksiksiz bir şekilde sezona başlamak istiyor. Van ekibi tam kadro Kayseri Erciyes’te kamp çalışmalarını sürdürürken Van Spor FK Başkanı Erol Temel ise takımın diğer eksikliklerinin giderilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, katıldığı bir canlı yayında takımın kamp süreci, stat ve tesis çalışmaları, transferler süreci, store ve sponsorluklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Temel, kulübün geleceği için de Van halkına çağrıda bulundu.

“STADIMIZ 20-25 GÜN İÇİNDE HAZIR HALE GELECEK”

Yeni sezon öncesi hazırlıklardan bahseden Başkan Temel, “Fikstür çekiminden sonra Valimiz Ozan Balcı’yı aradım. Stat ile ilgili istişare yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan beklenilen ödenek geldi. 20-25 gün içerisinde stadımız TFF şartlarına uygun hale gelecek. İlk maçı Bolu'da oynayacağız, ardından maçlarımızı sahamızda oynayacağız. Stadımız yetişiyor.” dedi.

“OTEL TESİS GİBİ KULLANILACAK”

14 Temmuz’da yapılacak ihale ile tesislerin 6 ay içerisinde tamamlanacağını belirten Temel, “Tesislerimizin bitmesi beklenmeden Valimiz ve Emniyet Müdürümüz destek verdiler. Takımımız Edremit'te bir otelde kalacak. Otel şu an takımımız için hazır hale getiriliyor, bitmek üzere ve tamamen Van Spor’a tahsis edildi. Sezon boyunca takımımız burada konaklayacak. Takımımız Vali Bey’in talimatıyla istediği yerde antrenman yapabilecek. Otel de bir tesis gibi kullanılacak, kulübün tüm çalışanları orada olacak.” şeklinde konuştu.

“STATTAKİ TÜM EKSİKLER TFF KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE TAMAMLANACAK”

Stadın yenileme sürecine de değinen Temel, “Soyunma odaları, yayıncı kuruluşların alanları, dijital reklam panoları ve diğer tüm eksikler 20 gün içerisinde tamamlanacak. Hepsi TFF'nin kurallarına uygun şekilde yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Sezon ile ilgili birçok konuya değinen Başkan Temel, “Havalimanımızda çalışma var. Ağrı ya da Muş üzerinden uçak kullanmamız gerekecek. Tesis ve stat durumu da ortada ama hepsinin üstesinden geleceğiz. Şu ana kadar 7 transfer yaptık. Sırada 5-6 transferimiz daha var. Bu sezon için 300 milyon TL transfer bütçesi ayırdık. Her şeye rağmen takımı ayakta tutacağız.” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM”

Son olarak Van halkına da çağrıda bulunan Başkan Temel, “Van Spor’un ek gelirlerinin olması gerekiyor. Bu memleketin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Sadece yönetimle olacak bir iş değil; herkesin elini taşın altına koyması lazım.” dedi.