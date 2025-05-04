TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, Karaman Futbol Kulübü müsabakasının ardından basın açıklamasında bulundu. Karaman'ı 4-1'lik bir sporla mağlup ettiklerini belirten Temel, kentin önce play-off havasına akabinde ise şampiyonluk havasına girmesi gerektiğini belirtti.

Van Spor'a ilk günden beri büyük destek veren Başkan Temel, şampiyonluk primini açıkladı. Van Valisi Ozan Balcı'nın da katkılarıyla play-off şampiyonluk primini 40 Milyon TL olarak belirlediklerini belirten Temel, takıma canı gönülden güvendiklerini söyledi.

Van Spor'un play-off 1. turdaki rakibinin ligi 4. sırada tamamlayan Menemen FK olduğunu belirten Temel, İzmir'de oynanacak olan karşılaşmanın kendilerine deplasman niteliğinde olmadığını ifade etti.