Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu kuraları, kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde Van Spor’un 3. Turdaki rakibi Fatsa Belediyespor oldu.

2025 – 2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda; Süper Lig’den katılan 7 takım, Trendyol 1. Lig’den katılan 10 takım ve 2. Eleme turunu geçen 39 takım mücadele edecek. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de kupa yarışına bu turda dahil oldu.

Çekilen kurada temsilcimizle, 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor eşleşti. Ev sahibini belirleyen kurada da Fatsa Belediyespor 7 numarayı, temsilcimiz ise 8 numarayı çekince maçın oynanacağı yer Fatsa Belediyespor sahası oldu.

Buna göre İmaj Altyapı Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşıyaşacak.

Kupada 3. eleme turu maçları 28 – 29 ve 30 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak.