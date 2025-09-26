Uygulama otelinde düzenlenen toplantıya AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki Başkanı Derya Bakbak, Genel Merkez Kadın Kolları, İnsan Hakları Başkanı MYK Üyesi Gerçek Tekin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Bölge Koordinatörü Zerrin Arslan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi İl Koordinatörü Münevver Ertuş, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti önceki dönem il başkanı Emre Güray, İlçe Başkanları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda Zerrin Alparslan’ın AK Parti Van Kadın Kolları İl Başkanlığı dönemindeki 9 aylık süreçte yapılan çalışmaları aktardı.

ALPARSLAN: BU KADİM TOPRAKLARDA KADINLARIN UMUDUYUZ!

13 ilçede aktif teşkilat yapısıyla sahada olduklarını belirten Alparslan, son bir yılda 4 bin 500’ün üzerinde yeni kadın üyeye sahip olduklarını söyledi.

8 binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Alparslan, eğitim seminerleri, sosyal projeler ve esnaf buluşmalarıyla kadınların sorunlarına çözüm ürettiklerini anlattı. Alparslan şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kadın kolları olarak bu davanın kalbi ve vicdanıyız. Mahalle mahalle, ev ev dolaşarak halkımızın yanında duruyor, sosyal projeler ve saha çalışmalarıyla davamızı büyütüyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile; güçlü aile, güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla gece gündüz sahadayız, milletimizin yanındayız. Van, medeniyetlerin beşiği, inancın ve vefanın şehridir. Bizler, bu kadim topraklarda kadınların sesi, nefesi ve umudu oluyoruz.”

ARVAS: ÇALIŞMALAR SON DERECE ÖNEMLİ

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, teşkilat çalışmasında emeği geçen AK Partili kadınlara teşekkür ederek, “Adalet teşkilatımızın çalışmaları son derece kıymetli ve değerlidir. Vefakar annelerimiz, kız kardeşlerimiz; gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle bu davaya hizmet ediyorsunuz. Allah hepinizden ebediyen razı olsun. Sizlerin gayreti, fedakarlığı ve kararlılığı sayesinde AK Parti’nin bayrağı Van’da daha güçlü dalgalanacak, daha da güzelleşecek ve büyüyerek yoluna devam edecek. Bu teşkilatın her bir ferdi, bu milletin hak ve hukukunu koruma mücadelesinde önemli bir yer tutuyor. Allah bu anlamlı toplantıyı hayırlara vesile kılsın.” ifadelerini kullandı.

TÜRKMENOĞLU: KADINLARIMIZIN VERDİĞİ EMEĞİN ŞAHİDİYİM

Parti teşkilatı içinde kadınların verdiği emekleri yakinen takip ettiğini söyleyen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Kadınlarımızın, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar bu yolda verdikleri emeklerin yakın şahidiyim. Bu teşkilata gönlünü adamış, hizmet etmiş tüm kadınlarımıza sevgi ve saygıyla selam gönderiyorum. Bu gönül ordusu, bir bayrak yarışı gibi değişimle güçleniyor. Dün bir arkadaşımız başkanken, bugün başka bir isim bayrağı devralıyor. Amaç, özellikle Van'ımızın hanım kardeşlerinin güçlü bir organizasyon kurmasıdır. Bugün burada bu güçlü organizasyonu gördüm” şeklinde konuştu.

TEKİN: VAN AYAKTA DURURSA, DOĞU DİMDİK AYAKTA KALIR

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, İnsan Hakları Başkanı MYK Üyesi Gerçek Tekin, Van’ın stratejik anlamda önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, “Van ayakta durursa, Doğu dimdik ayakta kalır; Doğu güçlüyse, Türkiye daha güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, Van, terörden arınmış güçlü Türkiye yolunda stratejik bir öneme sahiptir. Vanlı kadınlarımız, siyasette, ekonomide, eğitimde ve aile değerlerini yaşatmada öncü rol üstleniyor. Çalışmalarınızla aileleri, toplumu ve Türkiye’yi güçlendiriyorsunuz. Kadın eliyle daha huzurlu, müreffeh yarınlar inşa ediyoruz.” şeklinde konuştu.

BAKBAK: VAN, CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZEL ÖNEM VERDİĞİ ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki Başkanı Derya Bakbak, Van’ın Türkiye'nin tarihi, coğrafyası ve konumuyla öne çıkan, kültürel ve tarihi açıdan büyük öneme sahip şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın özel önem verdiği şehirlerimizden biri. Van’a bugüne kadar 550 milyar liranın üzerinde yatırım yapılmış; sağlık, sosyal konut, eğitim, gençlik, aile destek ve ulaştırma gibi alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş. Özellikle sağlık alanında 140 milyar liralık sosyal yatırım yapılmış, şehir hastanemiz 500’e yakın personeliyle hizmete girmiş ve sağlık projeleri hızla devam etmekte.” dedi.

Yapımı süren yollar ve köprülerin, ulaşımın çok daha konforlu hale geleceğinin göstergesi olduğunu belirten Bakbak, “Feribot akışları, sulama projeleri ve diğer ulaştırma yatırımları, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve il başkanımızın destekleriyle tamamlanma aşamasına geldi.” diye konuştu.