Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ilk devrenin son maçında bugün sahasında Atakaş Hatayspor’la karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maça dakikalar kala her iki takımın da sahaya çıkaracakları ilk 11’leri açıklandı.

Siyah – kırmızılı temsilcimiz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz öncülüğünde sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Erdem Seçgin, Emir Bars ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Atakaş Hatayspor ise; Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız, Baran Sarka, Oğuzhan Matur, Ünal Emre Durmuşhan ve Deniz Aksoy ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.

