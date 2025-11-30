Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dünkü Serik Spor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Kutlu istifa kararı aldığını ve bunu yönetimle paylaşacağını söylemişti. Ancak gece saatlerinde kulüpte yaşanan görüşme trafiğinin ardından futbolcular sorumluluğu üstlendi ve Kutlu'nun istifası kabul edilmedi.

FUTBOLCULAR HOCAYLA GÖRÜŞTÜ

Dün gece yaşanan gelişmeler ve alınan karara ilişkin olarak Van Spor Futbol Kulübü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Serikspor karşılaşmasının ardından teknik direktörümüz Hakan Kutlu, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının sorumluluğunu üstlenerek görevinden ayrılma iradesini basın toplantısında kamuoyuyla paylaşmıştır. Futbolun doğasında olan dalgalanmalar, doğal olarak tribünlerden sahaya uzanan bir baskı oluşturmuş; Hakan Hoca da bu baskıyı kendi omuzlarına alarak bir tutum sergilemiştir. Maçın ardından kulüp tesislerimizde yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın katılımıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda takım kaptanlarımız öncülüğünde futbolcularımız, teknik direktörümüz Hakan Kutlu'nun odasına giderek çok net bir tavır ortaya koymuştur:

* Son haftalardaki kötü gidişatın birinci derecede sorumlusunun kendileri olduğunu,

* Hakan Kutlu'nun oyun planı, antrenman disiplini ve insani yaklaşımıyla takımı geliştiren bir yapı kurduğunu,

* Ortada "hoca başarısızlığı" değil, sahada sonucu kendi lehine çeviremeyen bir oyuncu grubu olduğunu,

* Tesiste, soyunma odasında ve sahada kurulan özel takım ikliminin bozulmasını kesinlikle istemediklerini ifade etmişlerdir." denildi.

HAKAN KUTLU'NUN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Futbolcuarın sorumluluğu üstlendiğim ve hocadan memnun olduğu kaydedilen açıklamada; "Futbolcularımız, ligin uzun ve zorlu bir maraton olduğunu, bu maratonda inişlerin de çıkışların da sürecin parçası olduğunu bilerek; bugüne kadar oynanan oyunun, kurulan sistemin ve sahadaki aksaklıkların sorumluluğunu kolektif biçimde üstlendiklerini dile getirmiştir. Bu çerçevede:

* Teknik direktörlerinden memnun olduklarını,

* "Hoca gitsin, biz kalalım" kolaycılığına sığınmayacaklarını, aksine "Sorumluluk bizim, hocamızın arkasındayız" ilkesini benimsediklerini

kulüp başkanımıza ve yönetim kurulumuza açıkça beyan etmişlerdir.

Başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik yönetimimiz, yapılan bu açık, samimi ve sorumluluk sahibi iradeyi dikkate alarak teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile tekrar bir değerlendirme yapmıştır. Yapılan istişareler sonucunda:

* Futbolcularımızın ısrarlı ve kararlı duruşu,

* Kurulan teknik-taktik modelin bir süreklilik gerektirmesi,

* Kulübümüzün kriz anlarında suçu tek bir kişiye yüklemek

yerine kolektif akıl ve dayanışmayı esas alan felsefesi doğrultusunda Hakan Kutlu'nun istifası kabul edilmemiştir." diye kaydedildi.

"GÜÇLÜ BİR MESAJ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün yaşanan süreç, yalnızca bir "istifa geri çekildi" haberi değildir; aynı zamanda bu takımın, bu formanın ve bu şehrin değerlerine dair güçlü bir mesajdır:

* Başarısızlık anlarında birbirini harcayan değil, birbirine daha sıkı sarılan bir yapı...

* Suçu bir kişiye yıkan değil, sorumluluğu paylaşan bir takım kültürü...

* Kısa vadeli tepkilerle değil, uzun vadeli planlama ve kurumsal istikrarla yol yürümeyi tercih eden bir kulüp anlayışı...

Bu noktada en büyük gücün ise taraftarımız olduğunu özellikle vurgulamak isteriz.

Bu kulübün kalbi tribündedir. Futbolcularımız da toplantıda; bu şehirle aralarındaki bağın, sadece sahada koşmakla değil, tribünden yükselen sesle ve büyük bir inançla anlam kazandığını ifade etmişlerdir. Takımımız; bu zor dönemi tersine çevirecek gücün, teknik heyet ve oyuncu grubuyla birlikte taraftarın omuz omuza durması ile mümkün olacağının bilincindedir.

Bu nedenle;

* En büyük gücün sizler, yani Vanspor taraftarı olduğunu, Bu süreçte desteğinizin her zamankinden daha kıymetli olduğunu,

Eleştirinin olduğu kadar, sabrın ve sahiplenmenin de bu yolculuğun vazgeçilmez parçası olduğunu özellikle belirtmek isteriz."

"BİR HOCANIN KALIŞINDAN DAHA FAZLASI..."

Taraftarlara mesaj verilen açıklamada şu vurguların altı çizildi; "Önümüzde uzun bir lig maratonu vardır. Bu maratonda oyuncularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimiz aynı gemide olduklarını bugünkü iradeleriyle bir kez daha tescillemiştir. Şimdi bu geminin yelkenine rüzgârı verecek olan, tribünden gelecek ortak sestir. Bundan sonraki süreçte tüm takımımız; sahada daha çok mücadele eden, skorda daha güçlü reaksiyon veren, arma ve şehir bilincini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çalışmaya devam edecektir. Tüm taraftarlarımızdan beklentimiz; kulübümüzün ortak geleceğini büyütecek bir dil ve dayanışma ruhuyla takımımızın yanında yer almalarıdır. Çünkü bugün bir hocanın kalışından daha fazlası olmuştur: Bir takım, taraftarıyla birlikte kendi kaderini birlikte yazma iradesini ilan etmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."