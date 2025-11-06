Mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de çıkış yakalayan İmaj Altyapı Van Spor FK, gol yollarındaki etkisini de artırmaya çalışıyor.

Şuana kadar 17 golle rakip fileleri sarsmayı başaran İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde bu gollerin yarısından fazlasını iki futbolcu kaydetti.

Güçlü yapısı ve mücadeleci ruhuyla öne çıkan Van Spor’un en önemli gol silahı Ivan Cedric Bikoue Embolo, şuana kadar 5 gol atmayı başardı. Fiziki gücüyle de dikkat çeken Ivan Cedric, taraftarların da en çok güvendiği oyunculardan biri oldu.

Temsilcimizin bir diğer önemli ismi Francesc Crespi Regis de 4 kez rakip fileleri sarsmayı bildi. Kritik anlarda sahneye çıkan Regis, attığı gollerle takımının puanlar almasında önemli rol oynadı.

Ligin 12. haftası itibariyle İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün rakip ağlara gönderdiği 17 golün yarısından fazlasını (9 gol) Ivan Cedric Bikoue Embolo (5 gol) ve Francesc Crespi Regis (4 gol) kaydetmiş oldu.

GOL ATAN DİĞER OYUNCULAR

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün diğer gollerini ise; Bekir Can Kara (2), Anestis Vlachomitros (1), Jefferson Nogueira Junior (1), Medeni Bingöl (1) ve Mehmet Özcan (1) kaydetti. 17 golün 15’i Van Sporlu futbolculardan gelirken, 2 golü ise rakip takım futbolcuları kendi kalelerine attı.