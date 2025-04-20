Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta en kritik haftalardan birine girildi. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile karşılaşacak. Takımların ilk 11'leri belli oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, saat 15.00'te başlayacak maçta sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.'yi konuk edecek.

Temsilcimiz, teknik sorumlu Murat Yıldırım nezaretinde TAHA CENGİZ DEMİRTAŞ, YUSUF ABDİOĞLU, BURAK KAVLAK, EMRE BATUHAN ADIGÜZEL, MEDENİ BİNGÖL, ÖZKAN YİĞİTER, BEKİR CAN KARA, EYÜP AKCAN, BATUHAN KÖR, MERT ÖRNEK VE OKAN EKEN ilk 11'i ile maça çıkacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ise BORAN GÜNGÖR, BATUHAN YILMAZ, FATİH BEKTAŞ, MİRAÇ YAĞIZ ALTINÇAYIR, TAHA AYDINLI, ADEM DOĞAN, BORA AYDINLIK, MEHMET SOYARSLAN, MURAT ARDA AYHAN, MUSTAFA KAÇAN VE BAHATTİN BERKE DEMİRCAN ilk 11'i ile mücadeleye başlayacak.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.