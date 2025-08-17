Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon bütçesini belirledi. Basın mensuplarının önüne çıkan Kulüp Başkanı Erol Temel, takımın bu seneki bütçesini açıkladı.

Yeni sezon için bütçelerinin 400 milyon TL olduğunu söyleyen Temel; “Bu sezonki toplam bütçemiz yaklaşık 400 milyon TL. Şu ana kadar hocamız dahil yapılan transferlerin maliyeti 270 milyon TL civarında. Bunun 150 milyon TL’si ödenmiş durumda. Kalan kısım, maç başı ve sözleşme primleriyle birlikte sezon içinde ödenecek” dedi.

“VALİ BEY İZİN VERMEDİ”

Başkan Temel, tesisleşme süreci hakkında da bilgiler paylaştı. Temel, “Tesislerimizin ihale süreci tamamlandı. Süreç içerisinde bazı sözleşme ve teknik detaylar vardı. Mevcut tesislerimizin bakımı ve onarımı tamamen yapıldı. Stadımız da 1. Lig seviyesine hazır hale getirildi. Geçtiğimiz hafta TFF yetkilileri Van’a gelerek stadyumu inceledi. Tespit edilen eksikler giderildi. Artık kendi stadımızda maç oynayabilecek duruma geldik. İstanbul’da oynamak istedik ancak Vali Bey, takımın şehirde kalmasını, maçların Van’da oynanmasını istedi. Yeni stat yapılana kadar mevcut statta devam edeceğiz.” dedi.

“YENİ STAT GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN GİBİ BÜYÜK OLSUN İSTERDİK”

Yeni stat projesine de değinen Temel, “Gönül isterdi ki 25-30 bin kişilik bir stat yapılsın. Hatta 50 bin kişilik bir stat olsa bile bu memlekete değer. Ancak bu konuda biz karar verici değiliz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Bununla beraber Ekim ayı içerisinde kongremizi de gerçekleştireceğiz.” sözlerine yer verdi.