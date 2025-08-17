Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 110'u çocuk olmak üzere 258'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel yaşam malzemelerinden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Gazze'deki hükümet: 40 binden fazla bebek yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1,2 milyondan fazlası çocuk 2,4 milyonluk bir halka karşı sistematik şekilde aç bırakma ve yavaşça öldürme politikasıyla "tam teşekküllü bir soykırım" uyguladığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla bir yaş altı bebeğin ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

100 binden fazla çocuk ve hasta, yetersiz beslenme nedeniyle risk altında

Her gün başta çocuklar ve hastalar olmak üzere insanların açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"100 binden fazla çocuk ve hasta, ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle geniş çaplı bir insani felaketin eşiğinde bulunuyor. İsrail bebek maması, besin takviyeleri, dondurulmuş et ve balık, peynir ve süt ürünleri ile çeşitli meyve ve sebzelerin Gazze'ye girişini engelliyor. İzin verilen sınırlı miktardaki yardımlar ise çoğunlukla çalınıp yağmalanıyor veya güvenli şekilde dağıtılamıyor."

Gazze'de "ölüm mühendisliği" uygulanıyor

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının bir "ölüm mühendisliği" olduğu, tüm bunlardan ABD'nin ve onları destekleyen ülkelerin tamamının hukuki ve insani sorumluğu bulunduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kurumlarına "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, sınır kapılarının açılması ve ablukanın kaldırılması için İsrail'e etkin ve gerçekçi baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'de 680 günü aşkın süredir devam eden saldırı ve abluka modern çağın en şiddetli soykırım ve insanlığa karşı suç örneklerinden biridir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ve sivil noktalara saldırılar düzenledi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

İsrail, hastane bahçesine sığınan Filistinlileri hedef aldı

Görgü tanıkları, saldırıda hastane bahçesine sığınan Filistinlilerin hedef alındığını aktardı.

Hastane bahçesi ve avlusunun, İsrail'in yoğun saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı önemli alanlardan biri olduğu belirtildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, saldırıların özellikle hastane bahçesinde bekleyen sivilleri hedef aldığını vurguladı.

İnsani yardım bekleyenlere ateş açıldı, 6 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken bazı Filistinliler de yaralandı.

İsrail, Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını vurdu

İsrail ordusu Refah'ın batısında, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Duma ve Burka kasabalarına baskın düzenledi. Baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Beytüllahim kentinin Es-Saf bölgesinde evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutukluların da olduğu belirtildi.

El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde de aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı. İsrail güçleri, evinde arama yaptığı Filistinlileri darbetti.

El Halil'in güneyine de giren İsrail askerleri, Sair ve Berac beldelerinde çok sayıda eve baskın yaptı, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinin Ummu Safa beldesinde de Filistinli 2 kardeş İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.