Trendyol 1. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü oyuncusu Youssouf Oulare, ülkesinin milli takımına çağrıldı.

Sezon başında Boluspor'dan transfer edilen başarılı futbolcunun milli takıma davet edilmesinin ardından Kulübü İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından bir mesaj yayımlanarak futbolcu tebrik edildi.

Mesajda; "Futbolcumuz Naby Youssouf Oularé, 10–18 Kasım tarihleri arasında oynanacak milli maçlar kapsamında Gine A Milli Takımı’na davet edilmiştir. Vanspor ailesi olarak oyuncumuzu tebrik ediyor, ülkesini ve Vansporumuzu en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" denildi.