Geçtiğimiz sezon da Van Spor forması terleten başarılı stoper Yusuf Abdioğlu, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile yollarını ayırdı. Abdioğlu’nun yeni takımı belli oldu.

Yusuf Abdioğlu, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Transfere ilişkin olarak Menemen Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; “Kulübümüz, son olarak Vanspor FK’da forma giyen tecrübeli stoper Yusuf Abdioğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yusuf Abdioğlu’na ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” denildi.