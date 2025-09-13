Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 200 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 206 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 479'a, yaralananların sayısının da 18 bin 91'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 756'ya, yaralıların sayısının 164 bin 59'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 60 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri ve sivillerin evlerini hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tevvam bölgesinde Filistinli "Sultan" ailesinin evini vurdu.

Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Ahmed Yasin Caddesinde Ebu Sultan ailesinin evine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun aynı mahallede hedef aldığı bir dairede 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Ali Camisi yakınlarındaki bir grubu hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli öldü.

İsrail Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'ndeki Safedi binası ile yanındaki bir binaya saldırı düzenledi.

Gazze kentinin çeşitli bölgelerini hedef alan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 17 Filistinlinin cenazeleri bölgedeki hastanelere ulaştırıldı.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda tahliye uyarısından kısa bir süre sonra İsrail savaş uçakları Ebu Asi Okulu'nu bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin batı mahallelerinde binaları ve çeşitli yapıları hedef almayı sürdürdü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çadırlar ve yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kampı hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen bir Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine de saldırıyor

İsrail, bir taraftan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri güneye göçe zorlarken bir taraftan da güneydeki kentlerde saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef aldığı Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti.

Han Yunus'un kuzeybatısındaki Esda bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Tugayı Mahallesinde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan İsrail saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir çadıra insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlemesi sonucu 17 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinde çok katlı Safedi binası ve çevresindeki yapıları havaya uçurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi'nde Safedi binası ve çevresini hedef aldı.

Yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu mahallede İsrail ordusunun hava saldırıları sonucu büyük yıkım meydana gelirken, çok sayıda Filistinli yeniden yerinden edildi, bölgede çıkan yangın siviller arasında paniğe yol açtı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.

Gazze kentindeki Filistinlilere, saldırı tehditleriyle Gazze Şeridi'nin güneyine göç etme uyarısı yapan İsrail ordusu, Gazze kentinde şu ana kadar çok sayıda binayı yerle bir etti.

İsrail ordusu, Gazze kentine bu hafta 500'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, kara saldırısına hazırlandığı Gazze kentine bu hafta 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları II" saldırısı kapsamında Gazze kentinde "Hamas tarafından askeri yapıya dönüştürüldüğü" iddiasıyla çok katlı binalara saldırıların sürdüğü ifade edildi.

Bu hafta Gazze kentine 500'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun bölgeye yönelik beş saldırı dalgasını tamamladığı belirtilirken, saldırıların hızının artacağı tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada ise bu hafta Yemen'den fırlatılan 10 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için saldırılar düzenliyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze kentindeki yerleşim bölgelerini, özellikle de yoğun sivil nüfusa sahip olan yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasıtlı olarak bombalayıp, bölge sakinlerini yaşadıkları trajik insani koşulları hiçe sayarak, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine doğru kaçmaya zorluyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 13 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan Filistinli 13 esir Kissufim askeri kontrol noktasından Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Filistinlilerin, ne kadar İsrail hapishanelerinde tutulduğu ya da alıkonuldukları süre zarfında yaşadıkları koşullara ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, ABD'nin de desteğiyle 22 aydır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

İsrail ordusu Tulkerim'de bir günde 1000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin perşembe gününden itibaren kente yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Kemil, baskınlarda 1000'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını, evlerin tahrip edildiğini ve kadınlar ile çocukların korku ve panik yaşadığını ifade etti.

Saldırıların 27 Ocak’tan bu yana süren İsrail operasyonlarının parçası olduğunu vurgulayan Kemil, "Amaç, halkımızın iradesini kırmak.” dedi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunan Kemil, İsrail’in “sistematik saldırılarının durdurulmasını ve Filistin halkına koruma sağlanmasını” istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından kenti sıkı kuşatma altına alan İsrail ordusu, evlerine baskın düzenleyerek arama yaptığı onlarca Filistinli genci gözaltına almıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkanlarda ve araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktası'nın kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı.

İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine de el koydu.

Kente daha fazla askeri araç ve buldozer konuşlandırılırken gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.