Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kentin Sanat Işığı" temasıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla 2023 yılında müzik, resim, halk oyunları, tiyatro branşlarında eğitim ve etkinliklerle kentte herkesi sanatla buluşturmayı amaçlayan Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının çocuklara müzik sevgisini aşılamak, ses eğitimiyle birlikte topluluk bilinci kazandırmak üzere bünyesinde "Çocuk Korosu" da kuracağı belirtildi.

Açıklamada, "Konservatuvarın uzman eğitmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdürecek olan çocuklar, çalışmalar sonrası hem sahne deneyimi kazanacak hem de çeşitli konser ve etkinliklerde Van’ı temsil etme fırsatı bulacak. Koroya katılmak isteyen 9-15 yaş arası çocukların, 15 Eylül- 25 Eylül 2025 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezi konservatuvar binasında velileri ile birlikte başvuruları alınabilecek.

Başvuru sırasında kimlik fotokopisi ve veli izin belge istenecek çocuklara, 26 Eylül 2025 Cuma günü Koro sınavı yapılacak. Konu ile ilgili detaylı bilgi; 04322167343 numarasından edinilebilir" denildi.