Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kadrosuna tecrübeli bir ismi daha kattı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Genç Milli sol bek Güvenç Usta, Van Spor FK ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfere ilişkin olarak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Takımımız, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Genç Milli sol bek Güvenç Usta ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Güvenç Usta’nın, kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor; kendisine Vanspor ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.