İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde Van Spor’un eski futbolcusu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldığını duyurdu. Karadeniz’in tüm mal varlıklarına da el konuldu. Geçtiğimiz yıl da benzer bir soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Karadeniz’in Gürcistan’a kaçtığı biliniyor.

TÜM MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Karadeniz’e ait taşınır ve taşınmaz varlıklar, şirket hisseleri, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ile yatırım hesapları ve kripto para borsalarındaki tüm varlıkları donduruldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden “yasa dışı bahse yönlendirme” iddiası nedeniyle bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, sosyal medya fenomenleri ile bazı tanınmış isimlerin de yer aldığı 23 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.

Yasa dışı bahis reklamlarında rol aldıkları öne sürülen isimler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, fenomenler İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile hem Rusya hem Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un bulunduğu belirlenmişti.

Soruşturmanın başlamasının ardından Batuhan Karadeniz’in Türkiye’den ayrılarak yurt dışına gittiği ortaya çıkmıştı.