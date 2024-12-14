Dün yaşanan flaş gelişme ile Artı Değer Van Spor FK, teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollarını ayırdı. Spor kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri olan söz konusu ayrılığa ilişkin olarak Artı Değer Van Spor FK tarafından kısa bir açıklama yapıldı.

Van Spor FK sosyal medya hesabından “Kamuoyuna” başlığı ile yapılan açıklamada; “Vanspor Futbol Kulübü olarak, teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Vanspor’umuzun hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Vanspor Futbol Kulübü Yönetimi.”