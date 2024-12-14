Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan İspanya'ya karşı 11, Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, diğer rakipleri Gürcistan'la 6, Bulgaristan ile ise 23 kez karşılaştı.

Ay-yıldızlı takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden yalnızca Gürcistan'a karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet sayısında önde bulunuyor

İspanya'ya karşı tek galibiyet 70 yıl önce

Milli takımın, muhtemel rakiplerinden son Avrupa şampiyonu İspanya ile geçmişte oynadığı maçlara bakıldığında kötü bir tablo ortaya çıkıyor.

Türkiye ile İspanya arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta ay-yıldızlı ekip yalnızca 1 kez galip gelebildi, 6 kez kaybetti ve 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, tek galibiyetini 70 yıl önce aldı. 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Beşi Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1'i Avrupa Şampiyonası ve 3'ü de özel olmak üzere geride kalan 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.