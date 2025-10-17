Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yarın (18 Ekim Cumartesi) sahasında zorlu bir maça çıkacak. 3. sırada bulunan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak olan kırmızı – siyahlılar, zor maçta taraftar desteğini arkasına almak ve maçı kazanmak istiyor.

Kritik maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, maç öncesi taraftarlarına davette bulundu.

“TRİBÜNLERDE BULUŞMA ZAMANI”

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, geçmiş senelerle yakın zaman tribün görüntüleri paylaşılarak, “O günkü inanç, bugünkü tutku… Yıllar geçse de değişmeyen tek şey, bu şehrin Vanspor’a olan sevgisi. Geçmişin gururu, bugünün inancıyla yeniden aynı yürekle tribünlerde buluşma zamanı. Cumartesi günü, Pendikspor karşılaşmasında buluşalım. O günkü inanç, bugünkü tutku ile” denildi.

Zor maç öncesi konuk ekip, liderin 2 puan gerisinde 18 puanla 3. sırada yer alıyor. Şuana kadar tek mağlubiyeti bulunan Pendikspor Futbol A.Ş.’nin 5 galibiyet ve 3 de beraberliği var.

Temsilcimiz ise şuana kadar çıktığı 9 maçtan 3’ünü kazanırken 4’ünde rakipleri ile berabere kaldı. 2 mağlubiyeti bulunan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 13 puanla 9. sırada yer alıyor.

Zorlu maç 18 Ekim Cumartesi günü (yarın) Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.