Ak Parti, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi adaletini güçlendirmeye yönelik hazırladığı 36 maddelik 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Yasa teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

PRİM DESTEĞİNDE DÜZENLEME

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan yeni ekonomi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, emekli aylıklarında daha yüksek maaş alınması için prime esas üst kazanç sınırının 9 katına yükseltileceğini söyledi. Emlak vergisi konusunda çalışmaların sürdüğünü de ifade eden Güler, "Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var." dedi..

Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıyoruz.

İMALAT DIŞI PRİM DESTEĞİ

İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.

ÜST SINIRI 9 KATA ÇIKIYOR

Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz.

EMLAK VERGİSİ AÇIKLAMASI

Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var. Çalışmalar devam ediyor."