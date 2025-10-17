Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı. Rapora göre, Türkiye genelinde Eylül ayında 9 bin 759 şirket kurulurken, Van’da aynı dönemde 38 şirket kurulumu gerçekleşti.

Türkiye'de bu dönemde 136 kooperatif ve bin 512 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine başlarken, 3 bin 90 şirket ve 86 kooperatif tasfiye edildi. Kapanan işletmeler arasında ise 2 bin 336 şirket, 84 kooperatif ve 949 gerçek kişi ticari işletme yer aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye genelinde açılan şirket sayısı 10 bin 243, kapanan şirket sayısı ise 2 bin 156 olarak kayıtlara geçmişti.

Van’da 2025 yılı Eylül ayında kurulan şirket sayısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandı. Van’da 2024 yılı Eylül ayında 46 yeni şirket kurulurken, 2025’in aynı döneminde bu sayı 38’e gerileyerek yaklaşık yüzde 17,4 oranında azaldı. Van’da bu dönemde tasfiye edilen kooperatif sayısı ise 7 olarak açıklanırken, kapanan şirket sayısı ise 9 oldu. Bu dönemde 1 kooperatif ve 7 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerini durdurarak kapandı.

Van’da kurulan kooperatif sayısı ise 2 oldu. 2025 yılının Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 21’den 11’e düştü.