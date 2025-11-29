Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün sahasında karşılaşacağı Serik Spor Futbol A.Ş. maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla Serik Spor maçının hazırlıklarını tamamlayan temsilcimizin antrenmanını Kulüp Başkanı Erol Temel ile İkinci Başkan Veysi Gencer de saha kenarından takip ederek takıma destek verdi.

Taraftarlarıyla buluşacak olan temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyor. Bu mücadelede taraftarları da yanında görmek isteyen kırmızı – siyahlı ekip, maça davette bulundu.

“SANA İHTİYACIMIZ VAR”

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan paylaşımda; “Sahada biz varız ama bu hikâyenin tamamlanması için tribünde sana ihtiyacımız var. Formayı, rengi, bu şehri benimseyen herkesi maça bekliyoruz. Tribünde buluşuyoruz.” denildi.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Serik Spor Futbol A.Ş. arasındaki maç bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.