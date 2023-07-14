WanHaber – Özel

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Van Spor, dış transferlerini duyurmaya devam ediyor. Temsilcimiz son olarak Fenerbahçe altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Etimesgut Belediyespor’da geçiren 21 yaşındaki genç sol bek Abdulcebrail Akbulut’u renklerine bağladı.

Hazırlıklarını sürdüren Vanspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istiyor. Dış transfere yoğunluk veren kırmızı siyahlı ekip şu ana kadar Medeni Güler, Bekircan Kara ve Burak Kavlak’ı duyurdu.

Van Spor FK, son olarak 21 yaşındaki Sol bek Adbulcebrail Akbulut’u bonservisi ile birlikte 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor’da geçiren sol bek, oynadığı 17 maçta 719 dakika sahada kalırken, bu maçlarda 2 gollük performans sergiledi.

Dış transfer haberlerini üst üste duyuran Van Spor, savunmaya yaptığı takviyeler ile dikkat çekiyor.

Mehmet Salih Giyci