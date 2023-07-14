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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal, TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Suat Yılmaz, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Erdal Orman ile Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye ziyarette bulundular.



Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün faaliyetlerinin planlanması ile birlikte genel bir değerlendirme yapmak amacıyla Van ilinde bulunan TAGEM Genel Müdürü ve beraberindekiler, ziyaret kapsamında üniversite ve Tarımsal Araştırma Enstitüsünün işbirliğinin arttırılması ile işbirliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulundu.



TAGEM Genel Müdürü Türker, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin ikinci kez atamasının hayırlı olması dileklerinde bulundu.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TAGEM Genel Müdürü ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.