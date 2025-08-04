Dün forma tanıtımı yaparak dikkat çeken Van Spor FK, ardından önemli bir transfer haberini paylaştı.

Yeni sezona iddialı başlamak isteyen temsilcimiz, orta sahaya takviye yaptı. Daha önce kadrosuna birçok isim katan siyah – kırmızılılar, son olarak Boluspor’da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile 2025 – 2026 sezonu için anlaşmaya vardı.

Transfere ilişkin olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Brezilya uyruklu, merkez orta saha oyuncusu Jefferson ile 2025-2026 sezonu için anlaşmaya varmıştır. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.