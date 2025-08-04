Nemrut Dağı'nda yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kalp Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor. Sıcak yaz günlerinde su ihtiyaçlarını karşılamak için göle doğru ilerleyen koyun sürüleri, tozlu yollar ve vadilerden geçerken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle sabah saatlerinde ve gün batımında oluşan manzaralar, görenleri hayran bıraktı.

Göçerlerin izinden gelen bu doğa harikası anlar, havadan da görüntülenerek belgesel tadında görüntülere sahne oluyor. Nemrut Dağı ve çevresindeki bölge, zengin su kaynakları, serin havası ve verimli otlaklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen göçer ailelerin tercih ettiği başlıca yaylalardan biri olmaya devam ediyor. Bu doğal yaşam döngüsü hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de doğayla iç içe bir yaşam kültürünü yaşatıyor.

Küçükbaş hayvanların suya doğru gidişi, hem gün batımı hem de sabah ışığında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 24 yıldır hayvanları ile birlikte bölge bölge gezen Şefket Erkin, kış aylarında güneyde yaz aylarında ise Bitlis'teki yaylalarda olduklarını söyledi. Erkin, "Kış aylarında Mardin, Nusaybin, Cizre, Midyat ve İdil gibi bölgelere gidiyoruz. Kışın 4 ayımızı o bölgelerde geçiriyoruz. Daha sonra nisan ayında yola çıkıyoruz. Batman'a kadar yürüyerek geliyoruz. Ondan sonra hayvanlarımızı arabalara yükleyip yaylalara geliyoruz. Muş'ta, Hakkari'de, Van'da ve Bitlis'teki yaylalara geliyoruz. Bu yaylalara gelmemizdeki amaç, daha serin olmasıdır. Otlar yeni yeni çıkıyor, bu yüzden sütler daha verimli oluyor. Aynı zamanda peynir zamanı peynir satıyoruz, daha da verimli oluyor" dedi.