İran’ın köklü kulüplerinden Aseman Futbol Kulübü ile yapılan protokol anlaşmasıyla, İran’da Vanspor Futbol Okulu’nun temelleri atılmış oldu.

“İRAN’DA VANSPOR FUTBOL OKULU’NUN TEMELLERİNİ ATMIŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

İmaj Altyapı Van Spor FK’den “Uluslararası iş birliği ile Vanspor ailemizi büyütüyoruz” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Vanspor’umuzun altyapısını ve vizyonunu genişletmeye, genç yetenekleri uluslararası düzeyde futbola kazandırmaya yönelik önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. Antalya’da faaliyete geçirdiğimiz futbol okulumuzun ardından, şimdi de İran’da Vanspor Futbol Okulu’nun temellerini atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, İran’ın köklü kulüplerinden Aseman Futbol Kulübü ile bir ön protokol anlaşması imzaladık.” denildi.

“VANSPOR’UMUZA VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Paylaşımın devamında ise, “Aseman FK Başkanı Mahmut Seyit Nezahat, Keçiörengücü karşılaşmamızı tribünden takip etti. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kulüp başkanımız Erol Temel’e takdim ettikleri anlamlı hediyenin iki kulüp arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlü bir nişanesi olduğuna inanıyoruz. Bu yeni iş birliğinin Vanspor’umuza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. İlerleyen süreçte bu protokolün detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız.” diye kaydedildi.